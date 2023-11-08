الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سجن سائق بتهمة قتل فتاة خلال مشاجرة بالصف (تفاصيل)

ارشيفية
ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل سيدة أثناء مشاجرة وتراشق بالحجارة في منطقة الصف.

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قتل فتاة خلال مشاجرة بالصف

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بلاغًا عاجلًا من أحد المستشفيات يُفيد استقبال جثة ربة منزل مقيمة بدائرة المركز إثر إصابتها بجرح قطعي بالجسم.

وبالفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول ربة منزل متوفاة و4 من أهليتها، طرف ثان سائق و5 من أهليته جميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وجاء ذلك بسبب قيام السائق بمعاكسة المتوفاة تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التراشق بالحجارة، وألقى خلالها السائق حجرا تجاه الأولى، مما أدى لحدوث إصابتها التي أودت بحياتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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