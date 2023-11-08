غدا.. محاكمة مرتضى منصور في سبه موظفة عمومية

تنظر المحكمة الاقتصادية، غدا الخميس، دعوى سب وقذف جديدة، مقامة من موظفة بإحدى الجهات الحكومية، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك “المعزول”.

كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، فى وقت سابق قضت بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، لمدة 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، وذلك لاتهامه بسب موظفة عمومية بالجهاز المركزي للمحاسبات، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

بداية الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما نشر مرتضى منصور عبر حسابه على الفيس بوك قائلا: " فمن المستحيل أن لمياء. خ التي كتبت خطابا بخط يدها منذ شهور قليلة أكدت فيه أن ممدوح عباس ليس له أي مليم في نادي الزمالك وقروضه قروض وهمية سبق واستلم قيمتها من قبل بموجب شيكات أرقام كذا وكذا وكذا وأرفقت بتقريرها صور من هذه الشيكات، وبعد ذلك كتبت في تقرير المخالفات لماذا لم تردوا أموال قروض ممدوح؟ سيدة مرتشية لن تكتب في هذا الموضوع لأنه عكس ما كتبته وطلبت منا إبلاغ النائب العام ضد ممدوح عباس بفوائدها بخط يدها منذ شهور قليلة"

وما من شاهدت المتضررة المنشور حركت دعوى قضائية محامي تفيد بها بتضرره من مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك السابق لاستخدام حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في نشر منشور يتضمن سبا وقذفا لها.

وذكرت أوراق القضية أن مرتضى منصور نشر هذا المنشور بتاريخ 10 /4/ 2021 يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية بسبب أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارهم موظفة عمومية بالجهاز المركزي للمحاسبات، لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.

مرتضي منصور:هو أنا كل يوم أتحبس

وحضر مرتضى منصور في الجلسة الثالثة من المحاكمة ،و ترافع عن نفسه قائلا: أقسم بالله العظيم وحياة المصحف الشريف أنا ما بعرف أخش على الصفحة، وهل المفروض وأنا محامي كبير كل يوم أتحبس، هو فيه إيه يا جماعة؟، مضيفًا أنه لا علاقة له بالصفحات التي نشرت السب والقذف تجاه المدير العام بالجهاز الرقابي بالدولة، رغم أنها تحمل اسمه، لكن هناك من يديرها ومسئول عن النشر فيها.

وكشف قرار إحالة مرتضى منصور للمحكمة الاقتصادية، أنه خلال الفترة من 10 أبريل 2021 حتى 14 ديسمبر 2022 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قذف بسوء نية المجني عليها لمياء.خ، المدير العام بجهاز رقابي بالدولة، بسبب أداء وظيفتها في مواقف مختلفة بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الإلكترونيين المسمى أولهما Mortada على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، والمسمى ثانيهما، Mortada Mansour على موقع نشر المقاطع المصورة YouTube على شبكة المعلومات الدولية أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة قانونًا واحتقرها بين أهل وطنها المبينة تفصيلا بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

كما سبّ مرتضى منصور علنا المجني عليها سالفة الذكر بسبب أداء وظيفتها بأن وجه إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الإلكترونيين العبارات والألفاظ المبينة تفصيلا بالأوراق والتي تضمنت خدشًا للاعتبار، على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بوصفي الاتهامين السابقين، على النحو المبين بالتحقيقات، وترفع الأوراق رفقة مذكرة الإحالة للعرض على المستشار المحامي العام لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتفضل منه بالنظر.

كما كشفت شهادة مجري التحريات في الواقعة، بتوصل تحرياته إلى صحة السب على النحو الوارد بشهادة سابقة، من قيام مرتضى منصور، باستخدام حسابه آنف البيان في نشر المنشور محل الشكوى الذي تضمن ذات العبارات الواردة بشهادة سابقة قاصدا من ذلك الإساءة بالتشهير بالمجني عليها، المدير العام بجهاز رقابي بالدولة، وإذ ثبت بتقرير الفحص الفني المعد بمعرفة الضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن الحساب المشكو المسمى Mortada Mansour على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك هو حساب موثق وخاص بـ مرتضى منصور، وأن المنشور محل الشكوى قد تم نشره من خلال ذلك الحساب ولا يزال منشورا حتى تاريخ الفحص.

وثبت بتقرير الفحص الفني المعد من شادي هاشم الضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن الحساب المشكو المسمى Mortada Mansour، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، هو حساب موثق وخاص بـ مرتضى منصور، وكذا الحساب المشكو المسمى Mortada Mansour، على موقع نشر المقاطع المصورة You Tubeخاص بالمتهم سالف الذكر، وأن المقطع المصور محل الشكوى قد تم نشره من خلال هذين الحسابين ولا يزال منشورا حتى تاريخ الفحص.



