وفاة الممثل الأمريكى إيفان إلينجسون بسبب المخدرات

توفى الممثل الشاب الأمريكى إيفان إلينجسون، الذى اشتهر بمشاركته فى فيلم My Sister's Keeper مع النجمة كاميرون دياز، وأيضا مشاركته فى مسلسل CSI: Miami، عن عمر ناهز 35 عاما.

وتم العثور على إيفان إلينجسون متوفيا فى غرفة نومه، داخل أحد المراكز الخاصة بتأهيل المتعافين من تعاطى المخدرات، فى مدينة فونتانا بولاية كاليفورنيا الأمريكية الأحد الماضى.

وأفادت شرطة سان برناندينو بعدم وجود علامات واضحة على حدوث جريمة.

وحسب تصريحات والد الممثل الشاب، فإن إيفان إلينجسون كان يعانى من اضطراب تعاطى المخدرات، وتوفى فى منزل التأهيل حيث كان يقيم، مضيفا أن ابنه كان فى حالة جيدة، ووفاته صدمة للعائلة.

وبدأ إيفان إلينجسون مسيرته بالظهور فى الإعلانات التجارية فى طفولته، قبل أن يحصل عام 2000 على دور مستمر فى مسلسل لشبكة Fox.

وشارك إيفان إلينجسون فى مسلسل CSI: Miami لمدة ثلاث سنوات، بين عامى 2007 و 2010، ويعتبر دور ابن كاميرون دياز فى فيلم My Sister's Keeper أشهر أدواره.