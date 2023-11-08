غلق باب القبول في جامعة حلوان الأهلية 2023 غدًا

تغلق جامعة حلوان الأهلية باب القبول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 غدًا الخميس الموافق 9 نوفمبر لبعض الأماكن الشاغرة ببرامج الكليات.

وأوضحت جامعة حلوان الأهلية أن التقديم سيكون بشكل ورقي بمبنى الجامعة الأهلية لخريجي الثانوية العامة 2023.

الحدود الدنيا للقبول في جامعة حلوان الأهلية

وحددت جامعة حلوان الأهلية نسب الحدود الدنيا للقبول بالبرامج الدراسية على النحو التالي:

- طب الأسنان: 78%

- العلاج الطبيعي: 76%

- الهندسة: 68%

- الفنون: 53%

- التجارة: 53%

- برنامج المختبرات الطبية: 53%

- الحاسبات: 60%

نبذة عن جامعة حلوان الأهلية

جامعة حلوان الأهلية هي جامعة أهلية غير هادفة للربح أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 42 لسنة 2022 ومقرها يقع في حرم جامعة حلوان عين حلوان في مدينة حلوان.

وتقع جامعة حلوان الأهلية على مساحة 16.8 فدان (المساحة الاجمالية 52 فدان تقريبا) كمرحلة أولي وتتكون من ثمان كليات تخدم جميع القطاعات الطبية والهندسية والتكنولوجيا والعلوم والحاسب والفنون والانسانيات وإدارة الأعمال وغيرها.

وتطبق جامعة حلوان الأهلية تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لتجهيز خريجين قادرين علي التنافس محليا ودوليا ليكونوا قادة المستقبل.

أهداف جامعة حلوان الأهلية

وتستهدف جامعة حلوان الأهلية خدمة المجتمع ودعم احتياجات سوق العمل من الخرجين من برامج الدراسة الحديثة في المجالات الجديدة، وتوثيق التعاون مع الجامعات الدولية العريقة والتخطيط لاختيار البرامج الدراسية والبحثية من خلال التواصل مع قطاعات الإنتاج والخدمات بشكل متواصل.

كما تستهدف جامعة حلوان الأهلية تقديم برامج دراسية حديثة ذات كفاءة عالية تتحقق من خلال الالتزام بالمعايير القياسية لأعداد الطلاب إلي أعضاء الهيئة التدريسية وكذا معاونيهم بما يحقق الكثافات الطلابية المحدودة لتحقيق أكبر تفاعل مع الطلاب ومن خلال الاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة بالمعامل والمدرجات ومن خلال اختيار أعضاء الهيئة التدريسية ومعاونيهم بعناية وطبقا لمعايير دقيقة مع التأكيد على تحقق المعايير الإدارية والالتزام وتحقيق معايير الجودة الشاملة.





وتهدف جامعة حلوان الأهلية إلى تطوير البحث العلمي وتوفير برامج الدراسات العليا لإنتاج المعرفة العلمية ونشرها و توظيفها لاحتياجات التنمية.

وتعمل جامعة حلوان الأهلية ميكنة العملية التعليمية من خلال إنشــاء شــبكة معلوماتيــة قويــة لدعــم تكنولوجيــا الاتصــالات بهــدف مســاعدة المتعلمـين والباحثـين وكذلـك أعضـاء هيئـة التدريـس بالجامعـة علـى مطالعـة الحديـث فـي عصـر العلـم والتعلـم.