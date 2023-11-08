جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول مدونة السلوك الوظيفي لتطوير الأداء

نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب في جامعة حلوان، دورة تدريبية بعنوان "مدونة السلوك الوظيفي"، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وجاء تنظيم هذه الدورة حرصًا من الجامعة على تدريب العاملين بها، بما يسهم في تأهيلهم وفقاً لمتطلبات العصر، في إطار سلسلة من الدورات التدريبية التي تستهدف زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء.

وقدمت الدورة التدريبية الدكتورة ريهام عصام الدين إبراهيم خطاب، حيث تناولت رؤية المدونة وأهدافها، والإطار القيمي الذي تقوم عليه، بالإضافة إلى مناقشة مؤشرات الأداء الرئيسة المرتبطة بتطبيق المدونة.

وحرصت الدورة على توعية المشاركين بأهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية في العمل، للارتقاء بالأداء الوظيفي وتعزيز ثقة المواطنين في الجهاز الإداري للدولة.

وأشرف على تنظيم الدورة كل من محمد ناصر أمين عام جامعة حلوان، وعلي فاروق رئيس الإدارة المركزية، رانيا عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وقام بتنسيق الفعاليات مدحت محمد جابر مسئول التدريب بالإدارة.

جامعة حلوان تنظم "ماراثون" سباق دراجات

نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان "ماراثون" سباق دراجات يضم مجموعة من الطلاب من مختلف كليات الجامعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

ويأتي انطلاق "ماراثون" سباق الدراجات في ظل دعم جامعة حلوان للأنشطة الرياضية حتى تكون أسلوب حياة، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة ورفع اللياقة البدنية لديهم من خلال ركوب الدراجات، في ظل خطة شاملة ومتكاملة للأنشطة الطلابية يتم تنفيذها على مدار العام الدراسي الجديد، وعلى رأسها الأنشطة الرياضية التي تأتي على قائمة الأولويات، لدورها الهام في خلق روح التنافس الشريف، وإعداد جيل من الشباب يتسم بالنشاط والحيوية والأخلاقيات الحميدة.

وتعمل إدارة النشاط الرياضي في الجامعة على تشجيع طلاب الجامعة على ممارسة الرياضة التي تدعم قدراتهم وتنمي مواهبهم وتعمل على خلق نوع من التواصل والألفة بينهم.

أشرف على تنظيم فعاليات السباق هشام رفعت أمين الجامعة المساعد للأنشطة الطلابية، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.