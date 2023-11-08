جامعة حلوان تنظم "ماراثون" سباق دراجات (صور)

نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان "ماراثون" سباق دراجات.

وضم ماراثون سباق الدراجات مجموعة من الطلاب من مختلف كليات جامعة حلوان.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

تشجيع طلاب جامعة حلوان على ممارسة الرياضة:

ماراثون دراجات في جامعة حلوان

ويأتي انطلاق "ماراثون" سباق الدراجات في ظل دعم جامعة حلوان للأنشطة الرياضية حتى تكون أسلوب حياة.

وتحرص جامعة حلوان على تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة ورفع اللياقة البدنية لديهم من خلال ركوب الدراجات.

يأتي ذلك في ظل خطة جامعة حلوان الشاملة والمتكاملة للأنشطة الطلابية يتم تنفيذها على مدار العام الدراسي الجديد.

وعلى رأس خطة جامعة حلوان الأنشطة الرياضية التي تأتي على قائمة الأولويات، لدورها الهام في خلق روح التنافس الشريف، وإعداد جيل من الشباب يتسم بالنشاط والحيوية والأخلاقيات الحميدة.

وتعمل إدارة النشاط الرياضي في جامعة حلوان على تشجيع طلاب الجامعة على ممارسة الرياضة التي تدعم قدراتهم وتنمي مواهبهم وتعمل على خلق نوع من التواصل والألفة بينهم.

أشرف على تنظيم فعاليات السباق في جامعة حلوان: هشام رفعت أمين الجامعة المساعد للأنشطة الطلابية، ومحمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبدالعزيز، مدير إدارة النشاط الرياضي.

