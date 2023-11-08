الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"حياة كريمة": قوافل الإغاثات ترسل حسب احتياجات أهالى غزة يوميا

مساعدات لغزة
مساعدات لغزة

قالت الدكتورة مروة فخرى المدير التنفيذي لمبادرة حياة كريمة، إن المبادرة تواصل العمل مع التحالف الوطني للعمل الأهلي لتقديم المساعدات لأهالي غزة، حيث تم تنفيذ القافلة الأولى من المساعدات، وتتواصل الجهود لتوصيل القافلة الثانية.

قوافل المساعدات والإغاثات

وأكدت فخرى، أن قوافل المساعدات والإغاثات ترسل يومياً لتلبية الاحتياجات المتغيرة للأهالي في غزة، مشيرة إلى أن المبادرة ترصد هذه الاحتياجات من خلال الواقع الميداني في القطاع.

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وأوضحت فخرى، أن مبادرة "من إنسان لإنسان" مهمة في الوقت الحالي لتعريف الأجيال الجديدة بمبادئ ومفهوم حياة كريمة، حيث بدأت المبادرة في المدارس والجامعات لتوعية الطلاب والشباب بدور مؤسسة حياة كريمة والعمل التطوعي.

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