الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أمريكا تتآمر على مصر لصالح إسرائيل .. فيديو مسرب لمبارك يثير تفاعلًا كبيرًا (شاهد)

الرئيس الأسبق حسني
الرئيس الأسبق حسني مبارك

 نشر الإعلامي وأستاذ العلوم السياسية معتز بالله عبدالفتاح، أمس الثلاثاء، على موقع التغريدات إكس، مقطع فيديو للرئيس الأسبق حسني مبارك وهو يتحدث للحضور في اجتماع ما عن استراتيجية الولايات المتحدة في الشرق تجاه إسرائيل والدول العربية.

 وطالب أحد الحضور في كلمته بزيادة المساندة العربية لفلسطين من أجل تحرير القدس، ليرد مبارك وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة: “طب اتفضل حضرتك استريح، يعني انت عايز مساندة الدول العربية للفلسطينيين ضد إسرائيل وأمريكا، ابقى تعالى قابلني”.

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 وتابع: “يا راجل معلش يعني أنا بكلم بصراحة، دا أمريكا بتدي إسرائيل كل شيء، مساعدات لإنشاء الصواريخ وكله وكله، معتبرينها عندهم (..)، عايزين إسرائيل تبقى الأقوى والبلد المهيمنة على المنطقة العربية بأكملها، لذلك إضعاف مصر دا مهم جدًا ودا هدف”.

 وواصل: "ده العرب كلهم محتاجين مساندة أمريكا خليك مع الله"، لتضج القاعة بالضحك.

 وأكمل: “لما تيجي تقول حاجة يقولك أمريكا مسئولة في الخليج، دا كان زمان مش كده ده كان سبب من الأسباب إن القمة العربية صعبة، تيجي تعمل قمة عربية الاتصالات تحصل يحدث فرقعة، قمة في عرض النبي، عملنا قمة في 1996 كانت فلتة".

 وحذر مختتمًا الرئيس المصري الأسبق الذي تولى الحكم ما بين عامي 1981 و2011، من نشر اللقاء، مؤكدًا أنه ليس للإعلام.

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