محمد عبد الشافي على رأس دكة بدلاء الزمالك لمباراة بيراميدز

يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الأربعاء في لقاء ناري على ستاد القاهرة الدولي ضمن إطار نصف نهائي كأس مصر للموسم القديم.

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بدلاء الزمالك لمباراة بيراميدز

عبد الرحمن نفاد و محمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

تشكيل الزمالك الرسمي لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما .