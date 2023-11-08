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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيستون ماييلي يقود تشكيل بيراميدز لمباراة الزمالك في كأس مصر

فيستون ماييلي
فيستون ماييلي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة الزمالك في إطار لقاءات بطولة كأس مصر.

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حافلة بيراميدز تصل إلى ستاد القاهرة استعدادًا لمباراة الزمالك

 يتواجه بيراميدز مع الزمالك في السابعة من مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة الكأس.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبدالله السعيد - بلاتي توريه.  

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس.

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