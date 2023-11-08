فيستون ماييلي يقود تشكيل بيراميدز لمباراة الزمالك في كأس مصر

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة الزمالك في إطار لقاءات بطولة كأس مصر.

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يتواجه بيراميدز مع الزمالك في السابعة من مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة الكأس.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبدالله السعيد - بلاتي توريه.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس.