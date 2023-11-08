محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لمصابى حادث طريق أبوغالب بمستشفى الشيخ زايد التخصصى

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بزيارة مستشفي الشيخ زايد المركزي، وذلك للاطمئنان على حالة الطلاب المصابين جراء وقوع حادث تصادم اليوم بين سيارتين بمدخل طريق أبوغالب بجوار كوبري الريف الأوروبي على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، رافقه اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وهند عبدالحليم نائب المحافظ ومديري مديريات الشئون الصحية والتربية والتعليم بالجيزة.

تفقَّد المحافظ أقسام وعنابر المستشفى، لمتابعة الوضع الصحي للمصابين والاستماع لهم واطلع على مستجدات حالتهم الصحية، واطمأن على توفير أوجه الرعاية اللازمة كافة لهم من قبل إدارة المستشفى.

كلَّف المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بإتخاذ مايلزم من إجراءات وتوفير أوجه الرعاية المطلوبة كافة للمصابين وتقديم التسهيلات اللازمة كافة لهم، مثمنًا المجهودات التي قام بها الطاقم الطبي بالمستشفى ورجال مرفق الإسعاف في التعامل مع الحادث، وسرعة نقلهم للمستشفى وإجراء الإسعافات والفحوصات الأولية لتحديد الإصابات والتعامل معها وتحويل الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي للمستشفيات المتخصصة.

كلَّف المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة لجميع الحالات وموجهًا برفع تقرير يومى بحالاتهم الصحية لحين تماثلهم للشفاء ومغادرة آخر حالة للمستشفى.