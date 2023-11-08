تمساح ضخم يتجول بشوارع السعودية ليلًا

ظهر تمساح ضخم يتجول بحرية في أحد الشوارع العامة بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، في مشهد غير مألوف أصاب المارة بالرعب، خاصة وأن التمساح كان يسير في طريق مزدحم بالسيارات.

وتصدر تمساح السعودية مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات جوجل خلال الساعات الأخيرة، حيث تداول النشطاء مقاطع فيديو للتمساح وهو يعبر طريق سريع بمنطقة القطيف شرق السعودية.

وخرج المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالمملكة ، ليؤكد سيطرته على الوضع ونقله للتمساح الطليق لأحد مراكز الإيواء.

وكتب المركز عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا:"تمت السيطرة على التمساح في المنطقة الشرقية لنقله إلى مركز الإيواء التابع للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية"، موضحًا في بيانه أنه تم التعاون مع الجهات المختصة والسيطرة على التمساح الطليق في المنطقة الشرقية بعد تلقي بلاغ عن وجود الكائن في أحد الشوارع، وتم نقله إلى مركز الإيواء التابع للمركز.

ووفقا لقناة "العربية"، فقد أكدت بلدية محافظة القطيف السيطرة على التمساح الذي شوهد على طريق الدمام - الجبيل السريع، وقالت: "تم اتخاد الإجراءات بالتنسيق مع شرطة المحافظة والسيطرة على التمساح، بالإضافة الى تمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى شاردة... وتم إغلاق الحديقة التي خرج منها التمساح احترازيًا".

يُذكر أن نظام البيئة يمنع اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة، وتصل عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة إلى 10 سنوات سجناً، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال.