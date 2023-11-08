إنطلاق فعاليات مؤتمر "التُرَاثُ الثَّقَافِيُّ في شِبْهِ الجَزِيِرةِ العَرَبيِّةِ قَبْلَ الإِسْلاَم" 16 نوفمبر

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للمركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية "التُرَاثُ الثَّقَافِيُّ في شِبْهِ الجَزِيِرةِ العَرَبيِّةِ قَبْلَ الإِسْلاَم" فى الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر بقاعة النيل فى كنيسة سانت جوزيف بالقاهرة.

وصرح الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني مدير المركز الثقافي الفرنسيسكاني ورئيس المؤتمر بأن الأبحاث التى تتضمنها الجلسات العلمية بالمؤتمر تدور فى نطاق الأهداف والمحاور حيث تلقى الضوء على تاريخ شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وآثارها ودراسة تراث وثقافة منطقة شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وفهم علاقات منطقة شبه الجزيرة العربية بغيرها من المناطق قبل الإسلام والتعرف على الديانات والمعتقدات في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام ورصد تاريخ الأحناف واليهودية والمسيحية والمعتقدات الدينية التي كانت قائمة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام والعلاقات والتفاعل والتواصل بينها وبين غيرها من الأقاليم الجغرافية والحضارات المعاصرة ذات الصلة سواءً في اللغة أو الدين أو الثقافة أو التجارة وحتى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية.

وأشار الدكتور عبد الرحيم ريحان المستشار الإعلامى للمؤتمر إلى أن الفئات المستهدفة هم الباحثين المصريين والعرب والأجانب المتخصصين في تراث شبه الجزيرة العربية و أساتذة الجامعات المصرية والعربية والأجنبية والمراكز البحثية العاملة في مصر وخارجها والباحثين المتخصصين في الوزارات والهيئات والمؤسسات والمراكز البحثية، ويشارك فى المؤتمر باحثين متخصصين من مصر وتونس والعراق والإمارات واليمن ولبنان وألمانيا

وأوضح الدكتور ريحان أن المؤتمر سيناقش 20 بحث فى موضوعات متنوعة منها "التثاقف والتعايش وقبول الآخر عند العرب قبل الإسلام: الأنباط أنموذجًا" للدكتور زياد السلامين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية - الإمارات العربية المتحدة، وبحث "الحياة الدينيّة في شبه الجزيرة العربيّة قبل الإسلام وفرضيات التلاقح بين الأديان" للدكتور صلاح الدين العامري من تونس، "التواجد المسيحى فى شبه الجزيرة العربية وتأثيرهم الاجتماعى قبل ظهور الاسلام" يلقيه الأستاذ مرقس ميلاد متى تادرس، "العباد في الحيرة وأثرهم في نشر الديانة المسيحية في شبه الجزيرة العربية" للدكتور جنان علي فليح الشمري من العراق، "التواصل بين العرب والسريان فى القرنين السادس والسابع للميلاد" للأستاذ صلاح محجوب، "تاريخ قبيلة مراد بين الجاهلية وصدر الإسلام" للأستاذ محمود محمد خلف، "كَخَطِّ زَبورٍ في مَصاحِفِ رُهبانِ: النقوش اليمنية القديمة المكتوبة بخط الزبور على عسيب النخل وقيمتها اللغوية والتاريخية" للدكتور محمد مرقطن من ألمانيا

كما سيناقش المؤتمر بحثًا للدكتور باسم سمير الشرقاوي بعنوان " إسهامات المَسيحيّين العَرَب في الشِّعْرِ العَرَبيِّ قَبْلَ الإِسلامِ: «دِرَاسَةٌ حَصْرِيَّة-تَحْلِيليَّة-مُقارَنة»

ويلقى الأستاذ نبيل شحاته بسطا بحثًا بعنوان "مدارس القبول والرفض الشعر الجاهلي باعتباره مصدر تاريخي لتاريخ العرب قبل الإسلام"، وبحث الأستاذ عماد حرز لبيب بعنوان " الأعياد المسيحية في الجزيرة العربية قبل الإسلام"

بينما تتناول دراسة الدكتور محمد عبد النعيم محمد عبده "الزواج والطلاق والخلع عند العرب في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام" ويناقش الدكتور عبدالرزاق أحمد والدكتور وادى السمرائى من جامعة سامراء بالعراق "الوفاء عند العرب"

ويقدم الدكتور أنور فاضل صبي من العراق بحثًا بعنوان "التجارة في شبه الجزيرة العربية بين الأبعاد الثقافية والتأثير السياسي"، ويتناول المهندس عاطف عوض والأستاذ سمعان الباويطى "العمارة الكنسية والديرية فى شبه الجزيرة العربية"، ويقدم الدكتور هشام ناصر بحثًا بعنوان " المسيحية في شرق الجزيرة العربية قبل وبعد ظهور الإسلام في ضوء الاكتشافات الأثرية الحديثة والكتابات التاريخية"، ويناقش القس فوزي فرج الله والباحثة كميلة إيليا "معلقة عنترة بن شداد العبسي"

وتناقش الدكتورة هناء عبدالكريم فضل عبدالله من اليمن " تاريخ الديانة المسيحية في اليمن قبل الاسلام"، بينما يناقش الأب حنا اسكندر من لبنان "شذرات من انجيل عيسى الثاني اليمني ...وثيقة اريوسية قبل الاسلام"، وتعرض الدكتورة مي السيد محمد مرسي "أثر أديرة الحيرة في الفكر المسيحي"، ويتناول الأب يعقوب شحاتة الفرنسيسكاني "التوزيع الجغرافي لانتشار المسيحية ببن القبائل العربية"

مقررى المؤتمر الدكتور طارق منصور الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة والأب الدكتور يعقوب شحاتة الفرنسيسكاني أستاذ التاريخ الكنسي بجميع المعاهد والكليات الإكليريكية الكاثوليكية بمصر.

وتضم اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة شذى جمال إسماعيل أستاذ الآثار والفنون القبطية كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، والأب الدكتور يعقوب شحاتة الفرنسيسكاني والدكتورة هند صلاح الدين مدرس الآثار والفنون القبطية والمسيحية المبكرة بكلية الآثار جامعة القاهرة، و القس عيد صلاح أستاذ التراث العربي المسيحي بمركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط كلية اللاهوت الإنجيلية والمركز الثقافي الفرنسيسكاني.