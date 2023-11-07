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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا: تصريح وزير التراث الإسرائيلي يثير تساؤلات حول امتلاك تل أبيب أسلحة نووية

الحرب علي غزة
الحرب علي غزة

 قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن تصريح وزير التراث الإسرائيلي، الذي بدا وكأنه منفتح على فكرة شن إسرائيل ضربة نووية على غزة، يثير العديد من التساؤلات، منها أسئلة حول امتلاك تل أبيب أسلحة نووية.

 

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 وكان وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، قد أعرب في مقابلة أجرتها معه محطة كول بِراما الإذاعية الإسرائيلية، عن عدم رضاه عن الردّ الإسرائيلي على الهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على قطاع غزة. وردًا على سؤال طرحه محاوره حول ما إذا كان يدعو إلى إسقاط «قنبلة ذرية ما» على قطاع غزة لقتل الجميع، ردّ إلياهو بالقول إنّ هذا أحد الخيارات. ولاحقًا قال الوزير عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا) إنّ تصريحاته كانت مجازية، علمًا بأنّ إسرائيل لم تعترف يومًا بامتلاكها السلاح النووي.

 وأوقف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، إلياهو الذي ينتمي إلى حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية عن اجتماعات الحكومة «حتى إشعار آخر».

 وفي سياق متصل قالت وزيرة الخارجية، ميلاني جولي، إن المجموعة الأولى من الكنديين غادرت قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

 وفي مقطع فيديو نُشر على موقع "إكس" تويتر سابقًا، لم تذكر جولي عدد الكنديين الذين كانوا في المجموعة الأولى، وتقول إن الكنديين في مجموعة الإخلاء استقبلهم دبلوماسيون كنديون في مصر.

 وتقول جولي إنها كانت تتحدث من طوكيو، حيث تحضر اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي من المتوقع أن تهيمن عليه مناقشة الصراع المستمر منذ شهر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

 وتضم قائمة الإخلاء المعتمدة من الهيئة العامة للمعابر الحدودية في غزة حوالي 80 شخصًا مرتبطين بكندا تم منحهم تصريحًا بالمغادرة عبر معبر رفح الحدودي.

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