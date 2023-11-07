التراث الشعبي في عرض فني لفرقة القوصية للآلات الشعبية بأسيوط

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

تم عقد عرض فني مميز في بيت ثقافة القوصية، برئاسة ياسر ماهر، وذلك بمشاركة فرقة القوصية للآلات الشعبية. استمتع الجمهور بمجموعة من الأغاني التراثية الجميلة التي قدمتها الفرقة والتي نالت إعجاب الجمهور.

بدأ العرض الفني بإيقاعات مميزة لآلات القوصية الشعبية، حيث تم ابتكار أصوات رائعة تجسد التراث القوصي. تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأغاني، وقد تمكنت الفرقة من نقل روح القصة القوصية العريقة في كل أداء.

تضمن العرض مجموعة متنوعة من الأغاني التي حازت على إعجاب الحضور. من بينها أغاني الفلكلور الشعبي والأغاني التي تستعرض تاريخ وثقافة القوصية. كما تضمن العرض أيضًا لوحات موسيقية مبتكرة تمزج بين الأصوات التقليدية والحديثة لتشكل تجربة موسيقية فريدة.

تفاعل الجمهور بحماس وتصفيق حار مع كل أغنية، ولم يستطعوا أن يمنعوا أنفسهم من الرقص على أنغام الموسيقى. كانت الفرحة واضحة على وجوه الحضور، وتعبر عن حبهم وتقديرهم للتراث القوصي والموسيقى الشعبية.

تعتبر فرقة القوصية للآلات الشعبية من أهم الفرق الفنية في المنطقة، حيث تعمل على الحفاظ على التراث وإحيائه من خلال عروضها المميزة. إنها منبر ثقافي يساهم في نشر الثقافة القوصية والحفاظ على موروثها الفني.

يعد بيت ثقافة القوصية مكانًا رائعًا لاستضافة مثل هذه العروض الفنية، حيث يتيح الفرصة للمجتمع المحلي للاستمتاع بالموسيقى والفنون. كما يقدم المكان برامج تعليمية وورش عمل لتنمية المواهب الفنية للشباب، بهدف الحفاظ على التراث وتمكين الشباب من إظهار مواهبهم الفنية.

باختصار، كانت تجربة العرض الفني لفرقة القوصية للآلات الشعبية في بيت ثقافة القوصية استثنائية وممتعة. استطاعت الفرقة أن تأسر قلوب الجمهور بأغانيها التراثية الرائعة، وتفاعل الحضور بشكل كبير مع الأداء المميز. إن هذه الفعاليات الثقافية تعزز الوعي الثقافي وتساهم في الحفاظ على التراث القوصي الغني.

جانب من العرض الفني

جانب من العرض الفني