في اليوم العالمي للعمران.. إحصائيات تؤكد تقدم مصر في تطوير المدن الجديدة

في اليوم العالمي للعمران.. حققت الدولة المصرية عبر وزارة الإسكان خلال السنوات الماضية نجاحًا كبيرًا فى ملف الاسكان فى جميع المحافظات والمدن الجديدة، وأنجزت فى تنفيذ مشروعاتها التنموية في ربوع البلاد.

وأيضًا نجح صندوق تطوير العشوائيات الذى يقود حركة تطوير كل المناطق العشوائية الخطرة فى مصر كمثلث ماسبيرو والدويقة وتل العقارب وغيرها، كما لا ننسى دور صندوق دعم وتمويل الإسكان الاجتماعى صاحب الطفرة فى مشروع الإسكان الاجتماعى الذى قدم حوالى نصف مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، وأخيرا قطاع المرافق المتمثل فى الشركة القابضة والجهاز التنظيمى والجهاز التنفيذى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الذين أحدثوا فارق فى توصيل خدمات المياه والصرف لأنحاء الجمهورية.

ولا يتوقف دور وزارة الإسكان عند تنفيذ المشروعات فقط بل نجدها تمول مشروعات ضخمة ومهمة كميدان التحرير وممشى أهل مصر وغيرها بجانب الإشراف على مشروعات أخرى خارج مصر ، تسلط بوابة الوفد الضوء فى الملف التالى على إنجازاته فى قطاع الإسكان والمرافق والعشوائيات .

تفاصيل الطرح الـ18 لشقق الإسكان الاجتماعي

وتم الإعلان على حجز شقق الاسكان الاجتماعي للاعلان الـ18 من خلال اتباع بعض الخطوات الالكترونية التي تم الإعلان عنها من خلال صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي تأتي علي النحو التالي:

تسجيل الدخول إلى صندوق الإسكان والتمويل العقاري.

الضغط على مركز خدمة المواطنين.

الضغط على زر الطلبات.

الضغط علي زر طلب حجز الوحدة السكنية.

اختيار المحافظة أومحافظة مجاورة.

تحديث المساحة والسعر الخاص بالسكن.

الضغط علي حجز.

كما تم الاعلان عن اسعار شقق الإسكان الاجتماعي للإعلان رقم 18 والتي تترواح ما بين سعر 245000 جنية و 360000 جنية، التي من المقرر أن تبدأ شقق الإسكان بمقدم 15 ألف جنية للوحدة 75 متر، وتكون شقق الإسكان الاجتماعي بمقدم 22 ألف جنية للمساحة 90 متر، علي أن يتم العمل على سداد 10% عند التسلم، ويتم تقسيط باقي الـ90%، ويعتمد علي نظام التمويل العقاري علي أن يكون التقسيط علي مدار 30 سنة كحد أقصي.

شروط شقق الإعلان الـ18

وسوف نرصد لكم أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الاعلان 18 لعام 2023، والتي من المقرر أن تأتي علي النحو التالي:

مدينة أكتوبر الجديدة.

القاهرة الجديدة

العبور الجديدة.

مدينة العاشر من رمضان.

حدائق أكتوبر.

مدينة الشروق.

مدينة المنصورة الجديدة.

مدينة دمياط الجديدة.

مدينة غرب قنا.

غرب أسيوط.

مدينه العالمين الجديدة.

كما نرصد لكم شروط الحصول على شقق الإسكان 2023، والتي جاءت كالتالي:

يجب على الشخص المتقدم للحصول عليها أن يكون مصري الجنسية.

ضرورة أن يكون عمر المتقدم لـ شقق الإسكان الاجتماعى يتراوح ما بين 21 و50 عاما.

ألا يتجاوز قيمة الدخل الشهري لـ المتقدم عن 6000 جنيه لـ الأعزب و8000 جنيه للمتزوج.

يجب على المتقدم عدم التقديم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان الخاص بالتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان.

ضرورة أن يقوم المتقدم للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18 بسداد مبلغ مقدم الحجز المطلوب.

أن يمتلك المواطن المتقدم لـ شقق الإسكان الاجتماعى دليلا يثبت إقامته في المحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي يرغب في التقديم لها، أو أن تكون لديه وظيفة بهذه المحافظة.

عدم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية للمتقدم بـ شقق الإسكان الاجتماعى أو لأسرته في المدن الجديدة أو المحافظات.

52 وحدة سكنية نصف تشطيب بالمجتمع السكنى الجديد :

طرح 52 وحدة سكنية نصف تشطيب بمساحات مختلفة جاهزة للاستلام بالمجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان

أعلن اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير،، عن طرح 52 وحدة سكنية (كاملة المرافق - نصف تشطيب، بمساحات مختلفة تتراوح بين 67.9 و96.3 م2)، جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير المقبل، بالبلوك رقم 21، بالمجاورة الأولى، بالمجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان، وذلك للبيع بأسعار تنافسية، وتيسيرات كبيرة فى السداد، اعتباراً من يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الطرح يتم من خلال الجهاز، ممثلاً في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ويتم طلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، اعتباراً من يوم الأربعاء 8/11/2023، والمعاينة يومياً عدا الجمعة، بالمجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان، المشروع الأمريكى.

وأضاف المهندس خالد جاد، رئيس جهاز المشروعات المشتركة، أنه يتم سداد 10 % كجدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية، ويتم سداد دفعة تخصيص 15 % خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز، ويتم سداد دفعة استلام 25 % خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص، ويمكن تقسيط الـ50 % المتبقية على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات - 10 سنوات - 15 سنة) وفقاً لإمكانيات ورغبة العميل، بفائدة 7 %، ويتم منح العميل خصم 3 % فى حالة السداد الفورى.

الاسكان تخصص قطع اراضى لإقامة مشروعات عمرانية جديدة :

تخصيص 83 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة ومختلطة وحضانات وأنشطة طبية وتعليمية وصناعية وتجارية وإدارية وسكنية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 83 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – حضانات – مخبز – كنيسة، وأنشطة طبية وتعليمية وصناعية وتجارية وإدارية وسكنية، وغيرها).

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 27 قطعة أرض، بأنشطة (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – ترفيهى وحدائق – صناعى – تجارى إدارى – تجارى سكنى – مدرسة – محطة خدمة وتموين سيارات – طبي – مخزن)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 12 قطعة أرض، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى – تعليمي – صناعى – تجارى إدارى – حوشة زراعية – محطة خدمة وتموين سيارات – مجمع ورش)، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (عمرانى متكامل)، وفى مدينة بدر، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى – تجارى – سكنى مختلط).

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة الشروق، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى متكامل – تجارى إدارى)، وفى مدينة العبور، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (إدارى تجارى سكنى – صناعي)، وفى مدينة 15 مايو، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى)، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (ورشة)، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمراني مختلط – تجاري إداري سكني)، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (تجاري)، وفى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (تجاري إداري – حضانة).

وأشار الوزير، إلى أنه فى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجاري إداري – حضانة – مجمع خدمات للأقمار الصناعية)، وفى مدينة السويس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (صناعي)، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (سكني تجاري – إداري)، وفى مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (إداري)، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى – مخبز)، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (تجارى)، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (عمرانى متكامل)، وفى مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (سكنى تجارى إدارى)، وفى مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (كنيسة).

الاسكان تخصص محال تجارية للبيع بمدينة الشيخ زايد:

أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن طرح 13 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح من (18م2 : 90م2)، أسفل العمارات السكنية بالحي الـ13، للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 29/11/2023.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال في مواعيد العمل الرسمية لجهاز مدينة الشيخ زايد، على أن يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقر الجهاز.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، عن طرح تنفيذ خط بديل قطر 1000م2 بطول نحو 1.8 كم يربط محطة رفع الصرف الصحي رقم 6 حتى الطريق القائم جنوب منطقة ابني بيتك المرحلة الثالثة في المدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وفي سياق متصل، قال المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، إنه تم بيع 6 محال تجارية بأنشطة مختلفة وصيدلية بمساحات تتراوح ( من ٣٣ م٢ : ٦٧ م٢ ) بمبني السوق التجارية بمنطقة الخدمات شمال المدينة، في مزاد علني وذلك بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وأعضاء لجنة المزاد.

تسليم دفعة جديدة " 17 عمارة " بسكن مصر بأرض المعارض بمدينة القاهرة الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة " 17 عمارة " من عمارات مشروع سكن مصر ( منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى) مسلسل رقم ( 3 - 4 - 5 ) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 5/11/2023، وحتى يوم الإثنين الموافق 27/11/2023، في مواعيد محددة، وفقاً للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 134، اليوم الأحد 5/11/2023، ووحدات العمارة رقم 137، غداً الإثنين 6/11/2023، ووحدات العمارة رقم 131، يوم الثلاثاء 7/11/2023، ووحدات العمارة رقم 132، يوم الأربعاء 8/11/2023، ووحدات العمارة رقم 147، يوم الخميس 9/11/2023.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 127، يوم الأحد 12/811/2023، ووحدات العمارة رقم 128، يوم الإثنين 13/11/2023، ووحدات العمارة رقم 126، يوم الثلاثاء 14/11/2023، ووحدات العمارة رقم 129، يوم الأربعاء 15/11/2023، ووحدات العمارة رقم 130، يوم الخميس 16/11/2023.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 146، يوم الأحد 19/11/2023، ووحدات العمارة رقم 154، يوم الإثنين 20/11/2023، ووحدات العمارة رقم 171، يوم الثلاثاء 21/11/2023، ووحدات العمارة رقم 170، يوم الأربعاء 22/11/2023، ووحدات العمارة رقم 172، يوم الخميس 23/11/2023، ووحدات العمارة رقم 125، يوم الأحد 26/11/2023، ووحدات العمارة رقم 169، يوم الإثنين 27/11/2023.

وأوضح، أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد )، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

إحصائيات وارقام وزارة الاسكان لعام 2023 :