وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء بالقطاعين الأول والثاني بالساحل الشمالي الغربي

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية جهازى تنمية ( القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي - القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي ).

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بـ3 قطع أراضٍ بقريتين سياحيتين واقعتين بحري طريق إسكندرية / مطروح الساحلي، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء محل، وكذا بناء جزء ملاصق لمبنى بالدور الأرضي، وبناء مبنى مكون من دور أرضي يتكون من 6 محال، وكذا إزالة مخالفة بناء مقامة بقطعة أرض بقرية سياحية داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء روف، وغير ذلك من مخالفات، وذلك بدون سند قانوني، ودون الحصول على تراخيص بناء.

وطبقاً للقرارات يتولى جهازا تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي - القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي)، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ قرارات الإزالات.