10569 حصيلة ضحايا العداون الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 10569، بعد مرور شهر من عدوان جيش الاحتلال الغاشم على القطاع.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 10569 شهيدًا بينهم 4324 طفلًا و2823 سيدة و649 مُسنّا، وإصابة 26475 مواطنًا، منذ 7 أكتوبر الماضي، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

قصف مدفعي إسرائيلي

واستشهد العشرات من المواطنين وأصيب آخرون في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، في اليوم الـ33 للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

طائرات حربية إسرائيلية

وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على أحياء مختلفة من مدينة غزة استهدفت منازل وشققًا سكنية مأهولة، ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين في صفوف المواطنين، خصوصًا في أحياء تل الهوا والرمال الجنوبي والصبرا والنصر والشيخ رضوان والزيتون والشجاعية، نُقل عدد منهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وجرى انتشال عدد من الشهداء والجرحى بعد استهداف طيران حربي إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.