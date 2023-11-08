عاجل.. ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 10569

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 10569 شهيدا بينهم 4324 طفلا، وذلك حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ونقلته “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، اليوم الأربعاء.

حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

دخل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، في نوبة بكاء شديدة خلال حديثه عن ضحايا العدو الإسرائيلي، وما يتعرض له الأطفال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعرضت فضائية "ten"، أول أمس الاثنين، مقطع فيديو يوثق لحظة انهمار رئيس وزراء فلسطين بالبكاء.

وقال باكيا: "الأطفال تقوم بكتابة الأسماء على اليد، حتى يتم التعرف على الجثامين بعد الاستشهاد"، متابعًا: "أن وزير التراث الإسرائيلي، لم يكتفِ بـ 10000 شهيد، وأكثر من 25 ألف جريح، ولكن يريد إبادة جماعية بغزة".

وأكد رئيس وزراء فلسطين، أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بقتل الأطفال في غزة بالقنابل.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 66 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 66 فلسطينيًا من أنحاء الضفة الغربية، وغالبيتهم من مدينة "القُدس" المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية إنه جرى اعتقال 35 فلسطينيًا من القدس من بينهم أسرى مُحررون ومستشار محافظة القدس للشؤون الإعلامية معروف الرفاعي.

ومن شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 8 أشخاص من نابلس، و6 من "جنين"، واثنين من قلقيلية وواحدا من طولكرم، وشابين من سلفيت.

ومن جنوب الضفة الغربية، جرى اعتقال 8 بينهم امرأة من مُحافظة "الخليل"، ورجل من بيت لحم.