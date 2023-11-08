طارق الخولي: عدوان الجيش الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني غذى لهيب أجيال لمحوهم

وجه النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،رسالة صارمة لقوات الاحتلال الصهيوني.

وقال النائب طارق الخولي: في منشور له على موقع التموينات القصيرة تويتر: أعظم ما أحسنه الاحتلال صنعًا.. أنه غذي لهيب أجيالاً من المطلعين لمحوهم.. وأسقط ورقة التوت عن الغرب فبدت سوآت إنسانيتهم الزائفة للناظرين.

ويشار إلى أن توجه النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص العزاء للشعب المصري والشعوب العربية، في الأطفال الضحايا الذين قتلوا تحت الأنقاض والقصف الوحشي من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بفلسطين، ولسان حال الجميع: "بأي ذنب قتلوا، لأنهم ملائكة السماء".

وتساءل الخولي: "هل الغرب لا يرى ما نراه من وحشية الاحتلال الإسرائيلي، ولماذا قرر غض طرفه عن عمليات الذبح للأطفال الأبرياء؟".

واختتم: "كان هناك اجماع واصطفاف من الشعب المصري خلف القيادة السياسية وعلى المستوى الدبلوماسي في أكثر من فاعلية كان آخرها كلمة وزير الخارجية سامح شكري بالأمس في مجلس الأمن، وكذلك على مستوى البرلمان كان هناك تحركين أولهما هو جلسة طارئة لتفويض القيادة السياسية في حماية الأمن القومي ودعم القضية الفلسطينية، والتحرك الثاني كان توجيه رسالة إدانة إلى اتحاد البرلمان الدولي المنعقد الآن، وحدث لأول مرة منذ نشأة الاتحاد أنه أدخل بند طارئ مقدم من الدول العربية والإسلامية وحصوله على الأغلبية ورفض البند الطارئ المقدم من الغرب، وهو انتصار".