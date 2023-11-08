رئيس شعبة الحلويات بدمياط: ارتفاع تكلفة الخامات وراء عزوف المصنعين.. 5 بدائل صحية

قال رئيس شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بدمياط محمد موسي إن هناك تحديات تواجه صناعة الحلويات وأهمها ارتفاع تكلفة المواد الخام والمكونات الأساسية المستخدمة في صناعة الحلويات ، وتزايد المخاوف الصحية والغذائية، ما يفرض ضغوطًا على الصناعة لتحسين جودة المنتجات والامتثال للمعايير واللوائح الصارمة فى هذا الصدد، والتغيرات في ذوق واختيارات المستهلكين، حيث يبحث الكثير منهم عن المنتجات الصحية والخالية من المواد الحافظة والمواد الحافظة والمواد الكيميائية الضارة .

وأضاف: وأيضا التحديات التي يفرضها العصر الرقمي والتكنولوجيا، والتي تتطلب من الصناعة الاستفادة من التقنيات الحديثة في التسويق والتواصل مع الزبائن، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة في السوق، حيث تتنافس العلامات التجارية المتعددة على اجتذاب المستهلكين والحصول على حصة من السوق وتحسين دخل الشركات.

تحسين جودة المنتجات

وأوضح أن نظام إدارة الجودة ISO 9001: يهدف إلى تحسين جودة المنتجات وخدمات الشركة من خلال تحديد وتنفيذ إجراءات ومعايير الجودة المطلوبة ، وأيضاً نظام إدارة السلامة الغذائية ISO 22000: يهدف إلى ضمان سلامة الأغذية وتوفيرها بطريقة صحية ومطابقة للمعايير الدولية ، وكذلك نظام إدارة الاعتماد الدولي BRC (British Retail Consortium): يهدف إلى تحقيق معايير الجودة والسلامة الغذائية في صناعة الحلويات ، بالإضافة إلى نظام إدارة الجودة الصحية والسلامة الغذائية HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): يهدف إلى تحديد ومراقبة المخاطر الصحية والسلامة الغذائية في إنتاج الحلويات ، واخيرا نظام إدارة الجودة البيئية ISO 14001: يهدف إلى تحسين أداء الشركة في مجال الحفاظ على البيئة وتقليل التأثير البيئي الناجم عن عمليات الإنتاج.

فوائد الجيلاتين

واضاف أن فوائد الجيلاتين انه يحتوي بشكل أساسي على مركزات البروتين، مما يزيد من احتوائها على الأحماض الأمينية الصحية؛ ويساعد في زيادة هرمون النمو البشري؛ يحتوي على معادن النحاس والسيلينيوم بالإضافة إلى الفوسفور؛ كما أنه يحد بشكل كبير من التهاب الجروح بسبب الأحماض الأمينية الموجودة به ، كما يحتوي على نسبة من الألياف مما يسرع الشعور بالشبع؛ ويحفز عملية الحرق في الجسم؛ كما أن تناوله وإضافته إلى الغذاء بشكل مستمر يساعد على التحكم في زيادة الوزن؛ أيضا يحافظ على سلامة الأظافر وقوتها وعلى سلامة الجلد والشعر، ويدخل في تحضير الحلويات والألبان لأنه يساعد على مزج الدهون بالماء؛ تقوية الغضروف ونموه ويحمي من الإصابة بترقق العظام ، بينما تؤكد الدراسات و الأطباء الذين يحذرون من تناول الجيلاتين بإفراط واعتباره من المنتجات التي تسبب السرطانات لا يتحدثون عن أضرار للجيلاتين بحد ذاته كمادة عضوية، بل يحذرون من أن خطورته تكمن في طرق استخراجه غير النظيفة والمصادر الحيوانية التي يتم استخراجه منها.

وجدير بالذكر ان الجيلاتين هو مادة عضوية تستخرج من عظام وألياف الحيوانات خاصة البقر لكن حديثا يتم استخراج الكثير من المواد الجيلاتينية من جلود وعظام وأعضاء الخنازير مما يجعل الجيلاتين عرضة للشبهة لأن جلود هذه الحيوانات تحتوي على الكثير من المواد الفيروسية التي تسبب الأمراض للبشر، بالإضافة إلى قلة النظافة وغياب الرقابة الصحية على معامل إنتاج الجيلاتين.

لذلك فإن أخطار الجيلاتين تكمن في طريقة ومصدر ونظافة عملية استخراجه وليس كما يقال إنه يحتوي بحد ذاته على مواد مسرطنة.

مشيراً إلى أن عدم توافر الخامات الصحية معظم الاوقات يؤدي لإرتفاع اسعاراها الحلويات الصحية تتطلب وقت أطول من العادي وجهد اكبر في التصنيع مما يترتب عليه إرتفاع التكلفه وبالتالي إرتفاع اسعارها

لافتا إلى أن البدائل الصحية هى الشيكولاتة الدارك بنسبه 70% كاكاو فأكثر تحتوى علي سكر أقل وكاكاو طبيعي أكثر لفائده الكاكاو الطبيعي لصحة القلب ، و الشوفان الكامل ودقيق الشوفان يحتوي علي جلوتين اكثر من الدقيق القمح ، وسكر الفاكهه وليس سكر الإسبرتام ، وأيضا ملح الهيمالايا يحتوي علي بوتاسيوم أعلى ويود اقل لأن اليود الزيادة يؤدي لزيادة الدهون والسمنة ، وأخيرا زيت الزيتون وزيت السمسم وزيت عباد الشمس بديل للزيوت المهدرجه .