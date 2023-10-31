الغرفة التجارية: مصر من أكبر الدول تصديرا للعمالة الماهرة في الوطن العربي وأوروبا .. فيديو

أكد أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، على أن العمالة المصرية من أمهر العمالة الموجودة في الخارج سواء في دول الخليج او المتواجدين في عدد من الدول الأوروبية.



وأضاف العشري، بعد توقيعه بروتوكول تعاون بشأن تحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب، بالداخل والخارج، من القرى الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً، اليوم، مع وزارة الهجرة، أنه من المهم تدريب العمالة المصرية وتأهيلهم قبل السفر للعمل بالخارج وهذا ما نعمل عليه الان، ومصر من اكبر الدول تصديرا للعمالة الماهرة في الوطن العربي وأوروبا أيضا.

ونوه العشري، الى ان بروتوكول اليوم مع وزارة الهجرة يستهدف تحقيق هدف مشترك من خلال شُعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

يأتي هذا البروتوكول في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة" ومكافحة الهجرة غير الشرعية في القرى الاكثر احتياجا، حيث تستهدف الوزارة والغرفة تحقيق هدف مشترك من خلال شُعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج.



وقع البروتوكول عن الوزارة السفير إيهاب نصر مساعد الوزيرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وعن غرفة القاهرة أيمن العشري رئيس الغرفة، وشهدت التوقيع السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.



جاء ذلك اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية في حضور شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة والدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة ومنير المصري رئيس شُعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة.