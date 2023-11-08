مانشستر يونايتد وكوبنهاجن..صداع عربي مرتقب في دوري الأبطال

يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة كوبنهاجن على ستاد باركن ستاديون، مساء اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.





ويهدف مانشستر يونايتد لمواصلة تحقيق سلسلة الانتصارات بعد فوزه على كوبنهاجن الدنماركي في المباراة الماضية بهدف نظيف، من أجل تعزيز فرصه في الصعود إلى الدور المقبل من دور المجموعات.



وسقط مانشستر يونايتد أول مباراتين له أمام بايرن ميونخ وجالطة سراي، قبل يتدارك الأمر ويحقق الفوز في مباراته الأخيرة أمام كوبنهاجن لينعش أماله في الاستمرار في دوري أبطال أوروبا.



فيما يقع كوبنهاجن في قاع جدول ترتيب المجموعة الأولى ويملك في رصيده نقطة وحيدة بعد تحقيقه التعادل مع جالطة سراي بهدفين لكلاهما، وخسر أمام بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.

ويتواجد داخل صفوف مانشستر يونايتد التونسي حنبعل مجبري، والمغربي سفيان أمرابط، فيما يلعب ضمن صفوف كوبنهاجن التونسي إلياس عاشوري.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد كوبنهاجن:



في حراسة المرمى: أندريه أونانا

في الدفاع: ديوجو دالوت، جوني إيفانز، هاري ماجواير، أرون وان بيساكا

في الوسط: سفيان أمرابط، سكوت مكتوميناي، برونو فيرنانديز

في الهجوم: جارناتشو، هويليند ، أنتوني



تشكيل كوبنهاجن المتوقع ضد مانشستر يونايتد:



في حراسة المرمى: كاميل جرابارا

في الدفاع: بيتر أنكيرسين، كيفين ديكز، دينس فافرو، إلياس جيليرت

في الوسط: لوكاس ليراجير، فالك جينسين، فيكتور كلايسون

في الهجوم: جوردن لارسون، كورنيليوس، إلياس عاشوري



توقيت مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن:



تبدأ مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، وتُنقل المباراة بشكل حصري عبر قنوات بي أن سبورتس BeIn Sports 2.





