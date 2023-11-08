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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل أرسنال المتوقع لمبارة إشبيلية بدوري الأبطال الليلة

أرسنال
أرسنال

يلتقي فريق أرسنال الانجليزي مع نظيره إشبيلية الاسباني، مساء اليوم، فى المواجهة التى تجمعهما بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

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التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال وإشبيلية في دوري الأبطال 

في حراسة المرمى: تيرنر.

في خط الدفاع: سيدريك، صاليبا، جابرييل، تافاريس،

في خط الوسط: تشاكا، ساكا، توماس بارتي، أوديجارد.

في الهجوم: مارتينيلي، جيسوس.

وشهد المران الختامي لفريق الكرة الأول بنادي أرسنال غياب كل من مارتن أوديجارد ونكيتياه وجابرييل خيسوس عن صفوف الفريق لمواجهة الاندلسي، دون الإعلان عن أسباب غياب الثلاثي عن المران حتى الآن.

ويلعب أرسنال أمام إشبيلية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد الإمارات، ضمن منافسات المجموعة الثانية بدوري الأبطال.

ويمتلك فريق أرسنال فى جعبته 6 نقاط في المركز الاول بترتيب مجموعته، بينما يمتلك نادي إشبيلية نقطتين، والتي جمعها من تعادلين وهزيمة.

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