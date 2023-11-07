أرتيتا مدرب أرسنال يدافع عن موقفه بعد الخسارة أمام نيوكاسل

فتح ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي النار على التحكيم بعد الخسارة بهدف نظيف أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

وظهر أرتيتا غير نادم على تصريحاته الانفعالية بعد هزيمة فريقه حيث وصف القرارات التحكيمية في المباراة بأنها مخزية.

وقبل مباراة فريقه بملعبه بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام إشبيلية قال المدرب الإسباني إنه سيفعل الشيء نفسه مرارا وتكرارا.

وقال ، من واجبي أن أقف أمامكم وأمام الكاميرات وأن أقول رأيي بوضوح وصدق لما يحدث في المباراة وهذا ما فعلته وما قلته بكل صراحة.

وأكمل: القرارات التي اتخذت حددت نتيجة المباراة وكان من واجبي الدفاع عن لاعبي فريقي ودعمهم، ودعم النادي أيضا والدفاع عنه بأفضل طريقة ممكنة، هذا ما سأفعله مرارا وتكرارا وبالطريقة التي أشعر أنها مناسبة وبالأدلة المتاحة.

وتجرع أرسنال أول خسارة له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد أن احتسب الحكم هدف نيوكاسل على الرغم من المراجعة المطولة لتقنية حكم الفيديو المساعد بحثا عن ثلاث مخالفات محتملة أثناء بناء الهجمة.

وردا على سؤال عن سلوكه وما إذا كانت تصرفاته تشجع على عدم احترام الحكام قال أرتيتا: عليكم أن تفهموا أن هذا الأمر من واجبنا،إذا كنتم تريدون رأينا فعلينا أن نعطيه بطريقة صادقة وواضحة، كن واضحا وصادقا ولكن محترما.

ويضمن أرسنال التأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا إذا فاز على إشبيلية في المجموعة الثانية، إذ يتصدر فريق أرتيتا ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط بفارق نقطة واحدة عن لانس وأربع نقاط عن إشبيلية.