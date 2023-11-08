الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أرسنال وإشبيلية.. وبايرن ميونخ وجالاتا سراي.. أبرز مواجهات دوري أبطال أورويا اليوم

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

تستعرض يوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم ببطولة دوري الأبطال الأوروبية بنشختها الحالية 2023 ـ 2024، فتشهد العديد من اللقاءات القوية داخل المستطيل الأخضر.

txt

أتلتيكو مدريد يسحق سيلتك بسداسية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

txt

كشف حساب مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

نابولي × يونيون برلين (19:45 مصر، 20:45 السعودية) - beIN Sports HD 2

كوبنهاغن × مانشستر يونايتد (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 2

ريال مدريد × سبورتنغ براغا (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 1

أرسنال × إشبيلية (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 3

بايرن ميونخ × جالاتا سراي (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 5

ميلان يهزم باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق الكرة الأول بنادي ميلان الفوزعلى نظيره باريس سان جيرمان بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبتلك الفوز رفع ميلان رصيده إلى النقطة الخامسة في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا، وذلك خلف باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

الجريدة الورقية