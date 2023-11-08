ننشر أسماء وعناوين مقار الاقتراع الخاصة بالناخبين المصريين في الخارج

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

وفيما يلي أسماء وعناوين مراكز الاقتراع الخاصة بالمصريين في الخارج وفقا لقاعدة البيانات: