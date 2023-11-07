أنشيلوتي يكشف موقف بيلينجهام من المشاركة في مباراة ريال مدريد وبراجا

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، موقف الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة رايو فاليكانو، بالجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وأكد أنشيلوتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة ريال مدريد وسبورتنج براجا، أن بيلينجهام لم يستطع أن يكمل التدريبات لتجنب الإصابة.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة ريال مدريد أمام سبورتنج براجا في العاشرة من مساء الغد، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

تصريحات أنشيلوتي

تحدث عن موقف بيلينجهام من المشاركة في مباراة الغد، حيث قال: "الدولي الإنجليزي لم يستطع أن يكمل التدريبات لتجنب الإصابة".

وتابع: "بيلينجهام لم يكن لديه أي مشاكل، ومن الممكن أن يشارك غدًا، لكنني لا أعرف حتى الآن. سوف نقيمه غدًا".

وأكمل: "يجب علينا الفوز أمام سبورتنج براجا في مباراة الغد، وهونفس الشيء الوحيد الذي نسعى له في جميع المباريات".

وأضاف: "هذا الفريق يعرفنا ونحن نعرفهم، يأتون إلى البيرنابيو ونحن ننتظرهم من أجل الفوز عليهم، لأن هذا يعني أننا تأهلنا بعد 4 جولات فقط".

ويبحث ريال مدريد عن تحقيق الفوز خلال مواجهة الغد، وذلك للوصول للنقطة الثانية عشر، ووضع قدمًا ونصف القدم في الدور المقبل.

ترتيب مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا