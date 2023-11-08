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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأسرى الفلسطينيين: الرأي العام الإسرائيلي لا يثق في حكومته بشأن استعادة المحتجزين

غزة
غزة

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، إنّ الرأي العام الإسرائيلي لا يثق في وعود الحكومة بشأن استعادة المحتجزين.

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وذكر "فارس" في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية" المذاع على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أننا نُكثف الاتصالات مع العديد من المؤسسات الدولية للوقوف عند مسؤولياتها لكبح جماح الاحتلال الإسرائيلي، وطالب بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار على قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي

وأشار إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي، 7 أكتوبر الماضي، جرى اعتقال أكثر من 2400 شحص، كما قطعت سلطات الاحتلال الكهرباء وسحبت المواد الغذائية من الأقسام وتطور الأمر إلى الاعتداءات الجسدية.

عمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين

وفيما يتعلق بالعدد الإجمالي للأسرى، أوضح أنّ العدد الإجمالي وصل 7700 أسير، وارتكزت عمليات الاعتقال في عدد من محافظات نابلس، جنين، والقدس، ورافق ذلك مداهمات واعتقالات وعمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم وتطبيق سياسة العقاب الجماعي.

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