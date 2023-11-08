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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اليابان: مجموعة السبع تدعم هدنة مؤقتة في غزة لتسهيل دخول المساعدات

المساعدات لقطاع غزة
المساعدات لقطاع غزة

أعلنت اليابان أن مجموعة السبع تدعم هدنة مؤقتة في قطاع غزة لتسهيل المساعدات إلى المواطنين، مشيرة إلى أن مجموعة السبع اتفقت على ضرورة حل الدولتين لتعزيز السلام، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، منذ قليل.

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وأكدت اليابان، أن دعم “مجموعة السبع” لأوكرانيا في حربها مع روسيا لن يتأثر بالصراع المُحتدم في الشرق الأوسط.

اجتماع في طوكيو

ويستعد وزراء خارجية المجموعة لعقد محادثات افتراضية مع كييف خلال اجتماع في طوكيو، إذ تجتمع مجموعة الدول السبع، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي في طوكيو يومي السابع والثامن من نوفمبر الجاري، لمناقشة قضايا من بينها الحرب الروسية الأوكرانية وحرب إسرائيل وغزة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

الدعم القوي لأوكرانيا

وأكدت وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، في مؤتمر صحفي: “التزامنا بمواصلة العقوبات الصارمة على روسيا والدعم القوي لأوكرانيا لم يتزعزع على الإطلاق، حتى مع تفاقم الوضع في الشرق الأوسط”.

وأضافت أن مجموعة السبع ترتب لعقد اجتماع افتراضي مع وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، خلال اجتماع طوكيو، مشيرة إلى أن بلادها ستطالب خلال اجتماع مجموعة السبع بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية.

وأضافت وزيرة خارجية اليابان، أنه على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الدولي وتجنيب المدنيين ويلات القتال.

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