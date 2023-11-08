وزير الخارجية الأمريكي: يجب ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من غزة

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إنه يجب ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة.



وأكد “بلينكن” في نبأ عاجل نقله قناة “إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن واشنطن تؤمن بخيار حل الدولتين وتوفير الفرص المتساوية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وكانت وكالة الأمم المتحدة، أعلنت أنّ وتيرة فرار المدنيين الفلسطينيين من منطقة القتال في شمال غزة تسارعت مع تكثيف الحملات الجوية والبرية الإسرائيلية، لافتة إلى فرار حوالي 1500 شخص يوم الثلاثاء، مقارنة بـ5000 يوم الاثنين، و2000 يوم الأحد، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

مدينة غزة

وبحسب الأمم المتحدة، يستطيع المدنيون التحرك خلال فترة الأربع ساعات التي يحددها الجيش الإسرائيلي يوميا، والتي تضمن المرور الآمن من مدينة غزة ومحيطها إلى الجنوب، وفقا لما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، قبل قليل.

وتقول وكالة الأمم المتحدة إن معظم الفارين هم من الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، وقد وصل الكثيرون سيرا على الأقدام ومعهم الحد الأدنى من المتعلقات.

القوات الإسرائيلية

وفي تطور جديد، أفاد بعض الفارين أنهم اضطروا لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية للوصول إلى الجنوب، وأنهم شهدوا بعض الاعتقالات على يد القوات الإسرائيلية، وقال آخرون إنهم اضطروا إلى المرور أمام الدبابات الإسرائيلية وأيديهم مرفوعة وهم يلوحون بالأعلام البيضاء.

وأوضحت الأمم المتحدة، أن المنطقة الشمالية ذات الكثافة السكانية العالية في غزة، وتحديدا مدينة غزة ومخيمات اللاجئين الحضرية المجاورة، هي محور الحملة الإسرائيلية لسحق الفصائل الفلسطينية.