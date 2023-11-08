9 محظورات للدعاية الانتخابية قبل انطلاقها رسميًأ غدًا الخميس

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2023، محظورات وضوابط للدعاية الانتخابية للمرشحين الرسميين، والتي تنطلق غدًا الخميس، الفترة التي تحق للمرشح ممارسة الدعاية الانتخابية له خاصة بعد اختيار المرشحين الرموز الانتخابية التي تستخدم في الانتخابات اليوم الأربعاء، بينما تستمر الحملات الانتخابية إلى حين بدء الصمت الانتخابية التي حدتته "الوطنية للانتخابات" في 8 ديسمبر 2023 .

كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع وبدقة تطبيق شروط الدعاية الانتخابية ومراقبى الانحراف عن المحظورات خلال الدعاية الانتخابية للمرشحين، وذلك تحت عيون لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023 التي شكلتها الوطنية للانتخابات، فى جميع بمحافظات جمهورية مصر العربية.

وهناك محظورات للدعاية الإنتخابية تعرف عليها

يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية:

-التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.

-تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

-استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

-تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

-استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.

-استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

-إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

-الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

-يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

الإنفاق على الدعاية الانتخابية:

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفى حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.

ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.

ويحظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى، أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى، أو شخص طبيعى او اعتبارى اجنبى، أو من اية دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أية جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى.