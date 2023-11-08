مواعيد إعلان قرعة الحج 2023 في القاهرة والمحافظات

قرعة الحج 2023.. أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن موعد إعلان إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج 2024/1445، حيث أنه لم يتبقى سوى أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق قرعة الحج 2023.

كما أوضحت الوزارة، أن إجراء قرعة الحج 2023 سيكون خلال الفترة من يوم السبت 2023/11/11 وحتى الخميس 2023/11/16، على النحو التالى:

السبت الموافق 2023/11/11.

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح).

الأحد الموافق 2023/11/12.

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية).

الإثنين الموافق 2023/11/13.

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف - جنوب سيناء – أسوان).

الثلاثاء الموافق 2023/11/14.

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم).

الأربعاء الموافق 2023/11/15.

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحر_الأحمر – الأقصر).

الخميس الموافق 2023/11/16.

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج – قنا – شمال سيناء).

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية قد حددت بعض الشروط لأداء فريضة الحج والتي جاءت كالتالي:

يجب ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج

لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير إلا في حالة واحدة فقط تتمثل في تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين وليس العكس.

تمتع المتنازل إليه بصحة جيدة وخلوه من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.

يجوز للفائز بفرصة الحج التنازل النهائي عن تلك الفرصة، وفي هذه الحالة لا يحق له العدول عن التنازل.

لا يحق للفائزين بفرصة الحج 2024 مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معًا طالما تقدم كل منهم بطلب حج منفردًا.

لا تقبل طلبات التنازل عن فرصة الحج لأحد الوالدين أو استبدال المرافق لكبير السن عقب انتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد تكاليف الحج 2024.

لا يجوز العدول عن التنازل لأحد الوالدين وإلا تلغى فرصة الحج.