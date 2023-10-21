طرق التقديم في حج القرعة 2024

حج القرعة 2024 .. يسعى المسلمون في شتى بقاع الأرض لأداء فريضة الحج التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام، لذا أعلنت وزارة الداخلية عن بدء قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج لعام 1445 هـ /2024 م اعتبارا من اليوم السبت الموافق 21/10/2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 6/11/2023.

ويبحث الآلاف ممن يريدون أداء مناسك الحج هذا العام عن كيفية التقديم لحج القرعة 2024 وفقًا لإعلان وزارة الداخلية وهو ما تستعرضه بوابة الوفد في سياق السطور التالية:

طرق التقديم لحج القرعة 2024

يمكن التقديم لحج القرعة 2024 في جميع مراكز وأقسام الشرطة في جميع مديريات الأمن دون تقييد المحل الذي يقيم فيه المتقدم.

التقديم لحج القرعة 2024 من خلال رابط التسجيل في قرعة الحج على موقع وزارة الداخلية من هنا (وبدء قبول الطلبات ابتداءً من يوم السبت 21 أكتوبر 2023).

التقديم لحج القرعة 2024 من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة على رقم 27983000 – 02.

شروط التقديم لحج القرعة 2024

ويشترط فيمن يتقدم بطلب الحج، أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك.

مصري الجنسية.

ألا يقل السن عن 25 عاما، ويعتمد في تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 1/3/2024.

بالنسبة لطلب الحج الزوجي، يكون المرافق لمقدم الطلب (من سن يوم فأكثر) ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويشترط تقديم مستند صلة القرابة "حال الفوز بالقرعة"، وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق غير الوجوبي له، تُلغى فرصة الحج للمرافق غير الوجوبي فقط، دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب.

وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطب من ذوي الهمم والمرافق الوجوبي، له يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفى حالة عدم استطاعته ذلك، يُلغى طلب الحج كاملاً، دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

يسمح بسفر المرافق (الوجوبي) ممن تنطبق عليه الشروط الواردة بالكتاب الدوري، ولم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته في حالة وفاة الأصيل.

و في حالة تنازل الأصيل عن فرصة الحج الفائز بالتزكية ضمن نسبة (3%)، فيسمح فقط بسفر المرافق (الوجوبي) إذا كان التنازل بعد سدادهم للتكاليف، أما إذا كان التنازل قبل سداد التكاليف تُلغى فرصة الحج للمرافق.

يُشترط للمتقدم اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية، مع جرعــة تنشيطيــة للقاحــات المعتمدة دولياً (كوفيد – 19)، مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم، كشرط للحصول على التأشيرة.