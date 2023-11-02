شروط طلبات حج القرعة لعام 2024 / 1445 وطريقة التقديم

تنتهى وزارة الداخلية من تلقى طلبات حج القرعة لعام 1445 هـ /2024، الإثنين 6 نوفمبر الجارى، ويتم استقبال الطلبات بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن، وقبل التقديم يجب أن تعرف الشروط الواجبة عليك وطريقة التقديم.

أولا يمكن تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية، كما يمكن التقدم عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم 27983000.

ولكن يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي للمتقدم سارية، وفى حالة انتهاء سريانها لا يُقبل الطلب، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها مقدم الطلب، والموجودة بالبطاقة الشخصية، كما يجب على المواطن أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها «قرعة – سياحة – تضامن»، ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأي من تلك الجهات المنظمة للحج.

لا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى

بينما تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيًا ولا أي شخص ينوب عنه، إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، ويجب تقديم الطلبات خلال المواعيد المقررة لقبولها على مستوى الجمهورية.

وبمجرد غلق باب التقدم، يعد الطلب مدرجًا ضمن قرعة تلك الجهة فقط، ولن تُقبل له طلبات أخرى على أي جهة منظمة للحجز، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة، كما تقبل الطلبات وفقاً للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكتروني المشار إليه، يجب أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق، يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب.

التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة

كما يجب مراعاة سداد الرسوم المقررة، يرفق بنموذج طلب الحج الورقي، صورة بطاقة الرقم القومي السارية بعد الاطّلاع على أصل البطاقة.

ومن الضروري أن يدرج الرقم القومي بطلب الحج، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج، يُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض إن وجد، ولكن هناك مجموعة من الفئات، يحظر عليهم السفر لأداء مناسك الحج لعام 1445 هـ / 2024 م؛ لأنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة.