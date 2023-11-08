الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد تطبيق الزيادة الجديدة على السجائر.. "شوف سعر علبتك"

تدخين السجائر
تدخين السجائر

موعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار السجائر.. يعد سؤال الساعة من قبل المواطنين الذين يدخنون، لاسيما أنه وافق مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية، على تعديلات على ضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والتي نصت على زيادة الضريبة على منتجات السجائر وتعديل شرائح أسعارها.

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الشركة الشرقية للدخان

وفي سياق ذلك كشفت الشركة الشرقية للدخان، عن الأسعار الجديدة للسجائر والتي تراوحت بنسب زيادة ما بين ١٢% و٣٣%.، حيث بدأ تطبيق زيادة أسعار السجائر اليوم 8 نوفمبر 2023 عقب قرار مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان رفع أسعار السجائر.

أسعار السجائر الجديدة 

 علبة السجائر كليوباترا بـ 48 جنيهًا.

علبة سجائر بوكس 10 سجائر  بـ 20 جنيهًا.

علبة كليوباترا كينج سايز بـ 27 جنيهًا 

علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين بـ 27 جنيهًا 

علبة السجائر كليوباترا بوكس بـ 50 جنيهًا.

علبة السجائر إل إم الأزرق بـ 60 جنيهًا.

علبة السجائر إل إم الأحمر بـ 60 جنيهًا.

علبة السجائر مارلبورو الأبيض بـ 75 جنيهًا.

علبة السجائر مارلبورو الأحمر بـ 75 جنيهًا.

علبة السجائر ميريت بـ 75 جنيهًا.

علبة سجائر بوسطن و بلمونت بـ 27 جنيهًا 

علبة مونديال أحمر بـ 27 جنيهًا 

علبة مونديال سويتش بـ 27 جنيهًا 

علبة سجائر فيسروي بـ 42 جنيهًا.

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