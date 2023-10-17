استمرار حبس عامل حاول تهريب عملات أجنبية داخل عبوات السجائر

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإستمرار حبس عامل، متهم بإخفاء عملات أجنبية ومحلية داخل عبوات من السجائر، قبل القبض عليه فى مطار القاهرة، 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن العامل المتهم مقيم بمحافظة الدقهلية وأثناء إنهاء إجراءات سفره بميناء القاهرة الجوى، ضبط بحوزته مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" مخبأة داخل عبوات سجائر فى إحدى حقائبه بالمخالفة للقانون.

وبتمرير أمتعته على جهاز الفحص تبين وجود أجسام متماثلة متعددة وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود عدد من لفات السجائر مخبأة بحقائب الراكب في أماكن يصعب الوصول إليها وبالتفتيش تبين أنه مخبأ داخلها عملات أجنبية ومحلية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.