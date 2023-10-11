منطقة آسيا وبلدان "الهادي" الأكثر نموا في صناعة السجائر.. وأوروبا تستحوذ على أكبر حصة سوقية

الإستحواذ على الأسواق الناشئه يقود سوق السجائر العالمى للنمو

أصبحت صناعة التبغ خاصة السجائر ومنتجات الفيبنج من أكثر الصناعات نموا فى العالم وكان احد اهم أسباب هذا النمو المتسارع هو قيام بعض الكيانات الصناعيه الكبيره المنتجه للتبغ سواء فى اوروبا او آسيا او منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالإستحواذ على العديد من الشركات بالأسواق الناشئه بهدف تنويع محافظ منتجاتهم لتلبية أذواق المستهلكين .

والنمو المتسارع فى صناعة التبغ لا يتوقف فقط على استحواذ بعض الكيانات الكبيره على كيانات صغيره بأسواق ناشئه وإنما يمتد إلى أسباب أخرى منها ، عمليات البحث والتطوير المستمره خاصة بالشركات الأكبر فى ،العالم وهى ،فيليب موريس بسويسرا ، شركة التبغ الصينية بريتش توباكو الأمريكيه ،التريا جروب، Itc limited ،plc

من أسباب النمو المتسارع أيضا والذى من المتوقع الا يقل عن 6% سنويا خلال الخمس سنوات القادمه تزايد إعداد شبكات التوزيع مما يجعل المنتجات سهلة الوصول للمدخن ، واتجاه البيع بالتجزئه عبر الإنترنت لخفض التكاليف مع زيادة هامش الربح ، وتحسين جودة العبوات بشكل مدهش سواء على مستوى ورق الكرتون او أشكال العبوات والرسومات ، أو أشكال المنتجات نفسها ، والتوسع فى العروض التى يقدمها بائعو التجزئه ..يضاف إلى كل ذلك لجوء أعداد كبيره من الشباب البالغين إلى التدخين خاصة التدخين الإلكترونى او التبغ المسخن " الهيتس "لتجنب المخاطر التى يسببها التدخين القائم على حرق التبغ ونجحت إلى حد كبير حملات التوعيه التى نفذتها ولا تزال تنفذها كبرى الشركات المنتجه وهو جزء من مسئولياتها المجتمعيه .

** اللاعبون الكبار فى سوق السجائر

وفقا لتقارير منظمة منظمة الصحه العالميه تستحوذ اوروبا على اكبر حصه سوقيه عالميا فيما تتصدر الصين المركز الأول كأكبر منتج ومستهلك للتبغ فى العالم لدرجة ان أعداد المدخنين قفزت إلى أكثر من 305 مليون مدخن وهو رقم يمثل ثلث أعداد المدخنين حول العالم ولذا تعد منطقة آسيا ومنها الصين ،والهند، وبنجلاديش ،والفلبين من اسرع البلدان نموا فى إنتاج وإستهلاك السجائر على مستوى العالم ، وتليها فى سرعة النمو عددا من الدول المطله على المحيط الهادى ومنها ،روسيا ،تايوان، اليابان ،هونج كونج ،كوريا الجنوبيه ،اما فيما يتعلق بأهم الأسباب التى جعلت دول آسيا ،والمحيط الهادى هى الأسرع نموا فى سوق السجائر على مستوى العالم ومن بينها ، التوسع فى إنتاج سجائر النكهات بعد أن لاحظوا من خلال دراسات على الأسواق أن أعداد كبيره من أجيال الشباب تلجأ الى هذه النوعيه من التدخين وهنا قاموا بالتوسع فى إنشاء منافذ التوزيع والبيع بنظام التجزئه مع الإهتمام بالعملاء ،وتقديم خدمات ما بعد البيع ، وإجراء دراسات مستفيضه تتعلق بأذواق المستهلكين ، مع التنبؤ بالتوجهات المستقبليه للمدخنين سواء على المدى القصير او الطويل ولكل هذه الأسباب أصبحت بلدان آسيا والهادى هى الأسرع نموا فى السوق العالمى للسجائر مع التأكيد على أن الشركات الكبيره فى هذه البلدان لا تكف عن الدخول فى اندماجات ،أو إستحواذات ،أو إتفاقات مع شركات أخرى من شأنها زيادة وتحسين قدراتها الإنتاجيه والبيعيه والتصديريه تماما كما حدث عندما اجرت مجموعة التريا شراكه إستراتيجية مع جابان توباكو بهدف زيادة الحصه السوقيه من لفائف التبغ المسخن فى الولايات المتحده الامريكيه وهى من الأسواق الديناميكيه فى سوق التبغ العالمى .

** تقديرات البنك الدولى لتدخين الفيبنج فى مصر

وفقا لتقديرات البنك الدولى وهو إحدى جهات التمويل الدوليه تعد مصر هى الدوله المسيطره على سوق الفيبنج فى الشرق الأوسط ،وساعدها معرفة المصريين للأعشاب الطبيه ذات النكهات المختلفه منذ آلاف السنين على تجاوب شرائح كبيره من الشباب للتدخين الالكترونى الذى يعتمد على تنوع النكهات مثل النعناع ، والشيوكلاته، والقرنفل ،والكولا ،والعلكه، والخوخ وغيرها .

وبدأت مصر تشهد صناعة السجائر الالكترونيه من خلال شركات تنمو بنسب معقوله منها ،انتيليسيج، وريلاكس .

ولا يزال حجم سوق التدخين الالكترونى فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط ضعيفا مقارنة بنظيره فى اوروبا وامريكا الشماليه ويصل حجم السوق فى اوروبا وامريكا الشماليه إلى ما قيمته 26.67 مليار دولار مع نهايات العام الحالى 2023 ، ومتوقع أن تقفز إلى ما قيمته 50 مليار دولار بحلول عام 2028 ،واكدت تقديرات البنك الدولى ان هذه النوعيه المتقدمه والاكثر امانا يمكنها تجنب وفاة اكثر من 180 مليون حالة وفاه مبكره .أما فيما يتعلق بأكبر الشركات العالميه فوزا بأكبر حصص سوقيه على مستوى العالم فهى شركة فيليب موريس ،وبريتش أمريكان توباكو ،وجوى تك ،وAspir ، vip electronics.