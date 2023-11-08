الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تخصصات طبية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

قوائم الانتظار
قوائم الانتظار

مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.. تعد من بين المبادرات المهمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2018، للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات والتخفيف على المرضى، حيث تم الانتهاء من إجراء مليون و621 ألفًا و321 عملية جراحية، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة.

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عدد المستفيدين من مشروع قوائم الانتهاء من الانتظار

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القضاء على قوائم الانتظار في القسطرة المخية بمستشفى قنا العام

الجراحات العاجلة والحرجة

وقد حققت تلك المبادرة تغيرًا ملحوظًا فى حياة ملايين المواطنين الذين يتلقون الخدمات من تلك المبادرة بشكل مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت.

مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

وتشمل مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تدخلات جراحية والتي جاءت كالتالي جراحة المخ والأعصاب، وزراعة الكلى، جراحات القلب، وزراعة الكبد، وقساطر القلب، و جراحات الرمد، وجراحات الصدر، وجراحات القلب، وزراعة القوقعة، والأوعية الدموية، وجراحة العظام، وجراحة الأورام، وجراحات العيوب الخلقية عند الأطفال، فضلا عن زرع النخاع.

وزارة الصحة والسكان 

تجدر الإشارة إلى أنه أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، إنهاء 97.1% من إجمالى قوائم انتظار الجراحات الحرجة والتدخلات الطبية العاجلة فى محافظة الغربية، وذلك ضمن حملة 100 يوم صحة.

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عدد المستفيدين من مشروع قوائم الانتهاء من الانتظار

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