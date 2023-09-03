عدد المستفيدين من مشروع قوائم الانتهاء من الانتظار

كشف الدكتور أحمد مصطفى، المنسق العام لمشروع إنهاء قوائم الانتظار، عدد المستفيدين من المشروع بداية من عام 2018 حتى الأن.

وقال “مصطفى” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأحد، إنه منذ عام 2018 حتى اليوم، استفاد مليون و850 ألف حالة من المشروع فى 11 تخصصا بالجراحات المختلفة منها جراحات القلب المفتوح .

وأشار إلى أنه بإهتمام القيادة السياسة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أجراء مليون و 850 ألف حالة عملية جراحية فى 5 سنوات أمر مزهل.

وواصل مصطفى أن تكلفة العمليات الجراحية مقسمة على نفقة الدولة وهيئة التأمين الصحى،لافتا إلى أن تم اتباع بروتوكولات عمل متخصصة فى الـ 11 جراحة.

وأشار إلى أن 492 مستشفى على مستوى الجمهورية شارك فى المشروع، لافتا إلى أن التعاقد مع هذا العدد من المستشفيات سرع إجراء العمليات الجراحية