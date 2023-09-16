القضاء على قوائم الانتظار في القسطرة المخية بمستشفى قنا العام

نجحت الفرق الطبية بمستشفى قنا العام، اليوم السبت، في إجراء عمليتي قسطرة مخية لمريضين بجلطة ونزيف بالمخ كانت حالتهم الصحية متأخرة.

وأكد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إن المستشفى أنهت حالات قوائم الانتظار بوحدة القسطرة المخية في سابقة من نوعها، مشيرًا إلى أن نجاح تنفيذ القسطرة المخية بمستشفي قنا العام في إجراء مثل تلك العمليات الخطرة يؤكد كفاءة الكوادر الطبية التي تهدف إلي تقديم كل الخدمات المتاحة للمواطن القنائي.

وأشار الدكتور بدران أن الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمد الديب مدير المستشفي، الدكتور إسلام المالكي إستشارى القسطرة المخية ومصطفى الدسوقى مشرف وحدة القسطرة، رقية محمد رفاعى، منى سعد حسن، منه الله نصرالدين سعدالدين، أحمد الحايس أخصائي الأشعة التصويرية وباقي الفريق قد قدموا ملحمة في عمليات القسطرة منذ إنشاء الوحدة، مشيراً إلي التقدم الذي تحرزه المستشفي يوم بعد يوم في تقديم خدماتها المتميزة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة تنفيذ العمليات الحرجة بمستشفيات المحافظة للتيسير علي المواطنين.