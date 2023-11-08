بسبب مترين في قطعة أرض.. القصة الكاملة لمقتل شاب على أيدي أبناء عمومته بشبين القناطر

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين بإنهاء حياة نجل عمهم بسبب الميراث، حيث شهدت قرية تل بنى تميم التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل عمره على يد أبناء عمومته، والذين تعدوا عليه بالأسلحة البيضاء حتى أرادوه قتيلا بسبب الخلاف على حد أرض فاصل بين أرضهم الزراعية يبلغ مترين.

بسبب مترين في قطعة ارض .. القصة الكاملة لمقتل شاب علي أيدي أبناء عمومته بشبين القناطر

وقد تبين التحريات واهل المجني عليه محمد الكاشف، إن المجني عليه راح ضحية طمع عمه وأولاده، والذين تربصوا له أثناء تواجده في الأرض الزراعية الخاصة به وتعدوا عليه بماسورة مياه وأسلحة بيضاء وطعنوه عدة طعنات متفرقة بالجسد حتى خرجت أحشائه.

واوضحت التحريات ان المجني عليه لدية طفلين لم يكملا العامين وأن هؤلاء الجناه بسبب الخلاف على مترين أرض يتموا الصغيرين الأبرياء كما أن هولاء الجناه حرموا الأسرة كلها منه، وهو عائلهم الوحيد.

وكانت قد شهدت شبين القناطر مشاجرة بين عائلتين أبناء عمومة، بسبب خلافات الأرث والأرض الزراعية، أسفرت المشاجرة عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى والقبض على المتهمين، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحة وتحريات مباحث مركز شبين القناطر.

بداية أحداث الواقعة

وكانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية ، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول " م ج ا " 35 سنه جثة هامدة إثر طعنة نافذة فى البطن، وإصابة آخر بعدة إصابات وتم تحويل الأخير لمستشفى بنها العام.

و انتقلت قوة أمنية من مباحث المركز لموقع الحادث، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين المجنى عليهما واثنين من أبناء عمومتهما، بسبب خلافات أرث وأرض زراعيه بينهم، فقام المتهمان بالتعدي عليهما بأسلحة بيضاء، ما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثانى، وتم نقلهما للمستشفى.

فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين فى الواقعة، واعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدوا عن الأداة المستخدمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.