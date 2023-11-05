خلافات الميراث.. إصابة شخصين في مشاجرة بينهما بالمنشاة

شهدت قرية الباجية بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين مزارع ونجل خاله بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية بذات الناحية آلت إليهما بالميراث نتج عنها إصابة الأول باشتباه نزيف بالمخ وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي وإصابة الثاني بجرح رضي بفروة الرأس وجرى نقله لمستشفى المنشاه المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الباجية دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول " أحمد . ج . ح . ع " 30 سنة مزارع ومقيم بذات الناحيه مصاباً باشتباه نزيف بالمخ وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج .

وطرف ثان نجل خال الطرف الأول "زياد . ا . س . ع" 18 سنة عامل زراعي ومقيم مدينة المنشاه مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وتم نقله لمستشفى المنشاه المركزي .





تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني "عصا شوم" وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وقيام الطرف الثاني باحداث إصابة الطرف الأول بالعصا المضبوطه بحوزته بسبب خلاف على قطعة أرض زراعيه بذات الناحية آلت إليهما بالميراث .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .