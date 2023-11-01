عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يُعاود قصف مُحيط مستشفى القدس في غزة إبراهيم عيسى: مأساة غزة تمزق القلب والشعب العربي يغرق في العجز والإحباط رئيس الوزراء يتابع مؤشرات الإيرادات العامة للدولة وإجراءات ضمان استمرار الانضباط المالي
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يودع دوري السوبر الأفريقي على يد صن داونز

مباراة الأهلي وصن
مباراة الأهلي وصن داونز

 ودع الأهلي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بعد سقوطه في فخ التعادل على يد صن داونز الجنوب أفريقي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي بإياب الدور قبل النهائي.

txt

الأهلي وصن داونز.. طرد جونيور ميندييتا بعد عرقلة أكرم توفيق "فيديو"

txt

الأهلي يفوز على الشمس في دوري مرتبط السلة

 وجاء تعادل الأهلي ليكتب نهاية مشواره بالبطولة حيث كان قد خسر في مباراة الذهاب بهدف دون رد على ملعب صن داونز في جنوب أفريقيا.

 بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

 حارس المرمى: محمد الشناوي.

 الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

 الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

 الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.

 دخل الأهلي المباراة بقوة هجومية كبيرة وشن هجمات كثيفة على الفريق الجنوب أفريقي وأهدر العديد من الفرص خلال نصف اللقاء الأول أبرزها ركلة الجزاء التي أهدرها علي معلول.

 كما شهد الشوط الأول تصدي القائم لكرة محمود عبدالمنعم كهربا وتصدي العارضة لتسديدة قوية من بيرسي تاو، وحرمان الأهلي من هدف التقدم في أكثر من فرصة خطيرة.

 وفي الشوط الثاني واصل الأهلي شن هجماته على فريق صن داونز بأكثر من طريقة إلا أن الفريق الجنوب الأفريقي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه وحرمان الأهلي من التسجيل.

الجريدة الورقية