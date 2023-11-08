ميلان يهزم باريس سان جيرمان بثنائية في قمة الجولة الرابعة من دوري الأبطال

فاز الفريي الأول لكرة القدم بنادي ميلان على نظيره فريق باريس سان جيرمان بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وتقدم باريس سان جيرمان بالهدف الأول عن طريق ميلان سكرينيار في الدقيقة التاسعة ، ثم تعادل ميلان بأقدام رفائيل لياو في الدقيقة 12 ، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني خطف اوليفيه جيرو الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 50 .

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى النقطة الخامسة في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا، وذلك خلف باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

