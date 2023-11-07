مانشستر سيتي يضرب يونج بويز بثلاثية هالاند وفودين في دوري الأبطال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الانجليزي فوزا ثمينا على نظيره فريق يونج بويز السويسري بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على إستاد الاتحاد في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

إقرأ أيضًا..

واحرز النجم النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الأول للفريق السماوي من ركلة جزاء فى الدقيقة 23 ، ثم أضاف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني أضاف هالاند الهدف الثالث لفريق ، لتنتهي المباراة بفوز المان سيتي بثلاثية نظيفة.



وتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نقاط، فيما يتذيل فريق يانج بويز المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

وخاض مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل الأتي:

في مركز حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

في خط الدفاع: روبن دياش – مانويل أكانجي – ناثان أكي - يوشكو جفارديول.

في خط الوسط: لويس ريكو – ماتيوس نونيز – ماتيو كوفاسيتش.

في خط الهجوم: فيل فودين – إرلينج هاند – جاك جريليش.

