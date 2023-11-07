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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز بدوري أبطال أوروبا دون تقطيع

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية مساء اليوم إلى ملعب الاتحاد لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره يونج بويز السويسري، في المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة السابعة لدور المجموعات دوري أبطال أوروبا.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع اليوم أمام يونج بويز في دوري أبطال أوروبا



يهدف مانشستر سيتي لحسم التأهل رسميا اليوم بتحقيق رابع انتصاراته في المجموعة وتواجده على صدارة الترتيب، لمواصلة رحلة دفاعه عن لقبه، وكذلك رفع الضغط عن لاعبيه في آخر جولتين بالبطولة وزيادة التركيز في منافسات الدوري الإنجليزي.

بينما يسعى يونج بويز السويسري في الخروج بنتيجة إيجابية خارج الديار من أجل تثبيت أقدامه في المركز المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي، خاصة بعدما تقلصت فرصه في التأهل كوصيف للمجموعة بسبب اتساع فارق النقاط بينه وبين الوصيف ريد بول لايبزيج.

في نفس الجولة يدخل لايبزيج مباراة اليوم راغبًا في تحقيق الفوز على أمل حسم التأهل لدور الـ16 كوصيف للمجموعة، فيما يرغب فريق النجم الأحمر في تحقيق أول انتصار له للصعود للمركز الثالث بالمجموعة والمنافسة على التأهل للدوري الأوروبي.

يعتلي فريق مانشستر سيتي ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، وخلفه ريد بول لايبزيج بـ6 نقاط ويونج بويز في المركز الثالث وخلفه النجم الأحمر بنقطة لكل منهما على الترتيب.


توقيت مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز


تبدأ مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحاديةعشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
 

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