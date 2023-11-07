ضبط 1288 كجم و572 لتر أغذية في حملة مكبرة على الأسواق بمـدينة دهب

في ضوء اعمال حملة 100 يوم صحة تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بناءاً على تعليمات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبتوجيهات اللواء ا.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بضرورة تكثيف المرور على اماكن تداول الاغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء أمن لقاطنى المدينة وزوارها ، وبناءاً على التكليف المباشر من الدكتور عبد التواب عريضة وكيل الوزارة، وتحت اشراف من الدكتور هيثم الشنهاب ، وكيل المديرية للطب الوقائى ، تشكلت لجنة برئاسة مصطفى خليل ، القائم باعمال مدير مراقبة الاغذية بالمديرية وبعضوية كلاً من الدكتور حسن العشرى ، مدير الادارة الصحية بدهب و مدحت محمد و احمد فتحى مشرفي الاغذية بالمديرية و محمد عبد الرحمن مفتش اغذية دهب و سمير نوار مفتش أغذية سانت كاترين وتم شن حملة مرور مكبرة على اماكن تداول الاغذية والمشروبات بمدينة دهب وتم خلالها المرور على 98 منشأة.

وقامت اللجنة بتحرير 88 محضر نظافة وكذلك 118 محضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالاغذية كما تم تحرير 4 محاضر ضبط لكمية بلغ وزنها 1288 كجم و 572 لتر لاغذية ومشروبات منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى باجمالي محاضر بلغ عددها 210 محضر.

كما تم إعدام 916 كجم و 125 لتر لاغذية ومشروبات فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية .

كما تم التوصية بغلق 4 منشأت غير مستوفاة للاشتراطات وبها خطر داهم على الصحة العامة وتستمر حملات المرور والتفتيش علي اماكن تداول الاغذية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحي امن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين اليها.

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