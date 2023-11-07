عواقب دعم مشاهير الفن للقضية الفلسطينية ضد المحتل تفتح عليهم أبواب الجحيم

تعرض بعض المشاهير ونجوم الفن لعواقب بشعة أدت إلي خسارتهم لأحدث مشاريعهم الفنية، وذلك بعدما قاموا بإعلان موقفهم من القضية الفلسطينية ودعموا شعب غزة ضد المحتل، حيث أن تأثرت مختلف المجالات بالحجر على كل من تضامن مع فلسطين في هوليوود، وأبرزهم، مغنية، عارضة أزياء، وكيلة أعمال.

لذلك نرصد لكم في السطور التالية، أبرز نجوم الوسط الفني العالمي الذين فقدوا عملهم بسبب تضامنهم مع القضية الفلسطينية:

1- بيلا حديد

أعلنت دار Dior للتجميل الإعلان الدعائي لعطرها الجديد La Collection Privee من مجموعة موسم العطلات، تغيير بيلا حديد تماما عن الإعلان، وظهرت بدلا منها الإسرائيلية مي تاجر، مما يشير إلى أن Dior Beauty قد عينت مي لقيادة الحملة.

بيلا حديد ومي تاجر

تعود القصة حينما هاجمت بيلا حديد الكيان الصهيوني خلال تصريحاتها الداعمة لوطنها فلسطين، لذلك استبدلت دار Dior Beauty وجهها الدعائي بيلا حديد بعارضة الأزياء الإسرائيلية ماي تاجر.

2- نعمة

تضامنت المطربة الكندية الفلسطينية نعمة مع وطنها شعب غزة، منذ بداية طوفان الآقصى حتي الآن، حتى أنها نشرت مقطع لها تهدي أغنية أجنبية للقضية الفلسطينية لقت انتشارًا واسعًا وعلق عليها فنانين مثل بيلا حديد والمغنية النيوزلندية لورد.

نعمة

نالت نعمة على دعم من لورد، علقت على تويتر، قائلة: "بعد أن فسخت شركة الإنتاج عقدها معي لانتقادي لاحتلال بلدي فلسطين، شعرت بعدم الأمان، اقترح البعض تقليل المنشورات عن فلسطين، ولم اتوقف، لم يعد لدي شيئًا لأخسره وأنا سعيدة لعدم استسلامي للضغط".

3- مها دخيل

مها دخيل هي واحدة من أهم وكلاء الأعمال في هوليوود، وهي المسئولة عن توم كروز وناتالي بورتما وأوليفيا وايلد، وقد تم إقالتها من شركة CAA بعد أن نشرت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عبارة "فلسطين حرة" وأدانت الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

مها دخيل

اعتذرت مها دخيل في بيان لموقع Variety، وقالت "ارتكبت خطأ عن طريق نشر شيئًا على انستجرام به ألفاظ جارحة، كان قلبي منفطر مثل الكثير منا وأفخر بكوني في صف الإنسانية والسلام، أنا ممتنة لأصدقائي اليهود الذين علقوا على الإيحائات التي يحملها المنشور وعلموني أكثر، مسحت المنشور تلقائيًا، أعتذر عن الألام الذي تسببت فيه".

4- كاميلا ديتيري

أعلنت شركة إيليت لوكالة أعمال عارضي الأزياء، فسخ عقدهم مع الموديل كاميلا ديتيري، بعد أن نشرت صورة تصف دولة إسرائيل بالتيار النازي.

كاميلا ديتيري

علقت كياميلا في بيان مشيرة أنها ثابتة على موقفها من القضية الفلسطينية وأكدت قائلة: "يؤسفني أن سوء فهم الناس لمعتقداتي وكلامي، إدانتي للحكومة الإسرائيلية لما تقوم به من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني لا تعني أنني اتمنى إلحاق الضرر باليهود".