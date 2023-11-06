شاهد قبل العرض.. الشركة المنتجة تطلق بوستر فيلم شماريخ

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "شماريخ" عن البوستر الرسمي، الذي يتصدره الفنانين آسر ياسين وأمينة خليل، ومن المقرر اطلاقه فى دور العرض 13 ديسمبر القادم.

عمرو سلامة

كشف المخرج عمرو سلامة، عن انتهاء تصوير فيلم شماريخ، لـ الفنان آسر ياسين، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

فيلم شماريخ

وكتب عمرو سلامة، عبر فيسبوك: "وأخيرا فركش (انتهاء تصوير) فيلم شماريخ.. بعد الكثير من المفاجآت، السار منها والمؤلم، انتهت رحلة كنا نظن أحيانًا أنها لن تنتهي".

أضاف عمرو سلامة: "بشكر النجوم والممثلين وطاقم العمل من أوله لآخره وشركة الإنتاج، كنتم مخلصين محترفين مجتهدين وداعمين وكرماء، لم يبخل أحد بمجهود أو بوقت أو بموارد".

تابع عمرو سلامة: "وأتمنى أن ننتهي بفيلم يكون يستحق هذه الرحلة، ويخرج بجودة مميزة ونجاح على المستوى التجاري والفني".

قصة فيلم شماريخ

يقوم الفنان آسر ياسين بتجسيد ضمن أحداث فيلمه "شماريخ" شخصية رجل ثرى يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل، "شماريخ" من تأليف وإخراج عمرو سلامة والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن.

أبطال فيلم شماريخ

ويضم فيلم "شماريخ "عددًا من الأبطال ونجوم الفن أبرزهم الفنانة "آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وأدهم الشرقاوي، وسالي حماد، ومحمد ثروت، والفنان الراحل مصطفى درويش"، والعديد من ضيوف الشرف، وكان من تأليف وإخراج عمرو سلامة.